"Уверовали": извержение вулкана в Исландии заставило викингов принять христианство

Американские историки отыскали временную связь между извержением вулкана Эльдгьяу в Исландии и принятием христианства местными викингами. Свои доводы они опубликовали в издании Climatic Change.

Сотрудник Джорджтаунского университета Тим Ньюфилд рассказывает, что выбросы Эльдгьяу привели к разрушительным глобальным последствиям для Евразии. Континент вплоть до Китая потрясли холодные зимы и летние засухи. Они сопровождались массовой гибелью скота, распространением саранчи и сильным голодом. Однако Тим Ньюфилд с коллегами нашел свидетельства влияния Эльдгьяу на ещё одну сфер - религию.

Команда пыталась найти историческую основу песни викингов "Прорицание Вёльвы" из "Старшей Эдды". Согласно сюжету, провидицы предсказала уничтожение богов во время катаклизма с вулканическими извержениями, молниями, затмениями и приходом "огненных великанов". В итоге сонм Одина погибает и уступает место единому божеству. Ученые установили, что произведение появилось в период смены язычества христианством. Они предполагают, что образ апокалипсиса авторы почерпнули благодаря вулканическому извержению в 9-10 веке нашей эры.

Исследователи изучили образцы льда этого периода на территории Гренландии, в которых остались следы активности вулканов. В образце 939 года обнаружились частицы пепла Эльдгьяу, что показала экспертиза. Сохранились воспоминания очевидцев, согласно которым в это время Европа была покрыта туманом и страдала от холода. Тим Ньюфилд считает, что песню и неблагоприятные условия жизни христианские проповедники могли использовать для навязывания своего единого Бога.