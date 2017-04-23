Наблюдатели помогли ученым обнаружить новый тип полярных сияний

Непрофессиональные астрономы помогли ученым открыть принципиально новый тип полярных сияний. Результаты сотрудничества описаны в издании Science Advances.

Американское агентсво NASA спонсирует проект Aurorasaurus, который предусматривает взаимодействие аматоров и различных исследователей-профессионалов. Наблюдатели публикуют свидетельства различных явлений в социальных сетях или на других электронных ресурсах. Эти данные впоследствии используются в рамках научных исследований.

Таким образом ученые открыли Steve. Это имя является английской абревиатурой термина "Сильное повышение скорости теплового излучения". Речь идет о светящихся протонных дугах, которые отличаются местоположением, узостью, а также более высокой яркостью и выразительной структурой. Такие сияния появляются примерно в полночь и сохраняются менее часа. Эксперты заметили, что они совпадают с геомагнитными бурями, сильными суббурями или высокой активностью сияний.

25 июля 2016 года Steve зафиксировал астрофотограф Нотани Бурасса из Канады. Любитель увидел тонкую фиолетово-белую дугу и несколько зеленых "мазков". Канадец снимал его 19 минут. Одновременно с ним сияние заметил наземный комлекс камер ASIs, фотометры MSPs и оборудованием проекта Swarm. Оборудование показало повышение температуры и снижение электронной плотности ионосферы, сопровождающееся движением ионов на запад. Пока Steve изучен довольно слабо, однако его связывают с субавроральным ионным дрейфом и особыми процессами внутри суббурь.