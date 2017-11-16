Ученый назвал три места в космосе, где живут пришельцы

Сотрудник NASA Чарльз Элачи назвал три места в космосе, где, по его мнению, могут обитать пришельцы. Ученый отмечает, что внеземная жизнь может быть обнаружена на спутниках Сатурна и Юпитера.

Как рассказал Элачи, уже к 2020 году исследователи смогут выйти на связь с внеземным разумом и доказать, что на Энцеладе, Европе и Титане живут инопланетяне. Этим самым специалистам все-таки удастся доказать, что пришельцы на самом деле существуют. По словам ученого, на вышеуказанных объектах находятся реки, моря и озера, которые имеют сходство с земными, их различие состоит в том, что они наполнены вовсе не водой, а углеводородом. Океан из воды имеется на Европе, однако он скрыт под большими толщами льда, и Элачи полагает, что именно там и могла эволюционировать инопланетная жизнь.

Для того, чтобы подтвердить свои предположения, или же опровергнуть их, специалисты запустили аппарат Europa Clipper. Он будет исследовать Энцеладу, Титан и Европу при помощи специального радара. Помимо этого, аппарату предстоит изучить условия жизни на Каллисто и Ганимеде.

В то же время ученый высказался и по поводу жизни на Марсе. Элачи сомневается, что там могут обитать пришельцы, возможно, на Марсе сохранились останки организмов, которые проживали там около 3 млрд лет назад.