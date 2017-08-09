Уфолог показал свежее фото группы кораблей‍ НЛО на орбите Земли

Уфолог из США показал свежее фото группы кораблей‍ НЛО, которые 17 марта 2018 года находились на орбите Земли. Доказательство пользователь видеохостинга YouTube разместил на своем канале под названием "MrMBB333".

Уфолог из Соединенных Штатов, который регулярно исследует материалы видеокамер с МКС, показал фото, которое, по его мнению, являются очередным доказательством существования НЛО. Он взял материалы МКС и показал их в увеличенном формате, а также красным кругом выделил область, на которую хотел обратить внимание. Так, на кадре было заметно, что по орбите Земли движется группа неизвестных кораблей. Специалист считает, что это корабли пришельцев, которые в очередной раз приблизились к Земле, чтобы наблюдать за ними.

Также уфолог подчеркнул, что это не могли быть какие-то спутники, так как они отдалялись по мере того, как международная станция приближалась к ним. Сторонники же теории заговора выдвинули предположение, что это вовсе не группа НЛО, а мощные аппараты для управления погодными условиями на Земле.