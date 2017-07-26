Ученые раскрыли природу рентгеновского излучения комет

Британские физики исследовали природу рентгеновского излучения, которое сопровождает кометы. Свою работу они описали в статье для журнала Nature Physics.

Согласно теории, радиационный фон образуется во время перемещения по звездной системе на стороне, которая повернута к солнечным ветрам и освещается ими. Излучение образуется из-за электронов, получающим ускорение под воздействием заряженной звездной плазмы и столкновения с ядром кометы. Подобные скорости электроны могут достигнуть лишь в планетарных магнитосферах или в процессе взрыва сверхновых.

Чтобы развеять сомнения, исследователи под руководством Александры Ригби воспользовались лазерной установкой LULI на платформе парижской Политехнической школы. Благодаря устройству они испаряли лучами специальное вещество и моделировали солнечный ветер. Образовавшийся поток ионизированного газа сталкивали с "кометным ядром". Оказалось, что в газах при столь мощном контакте появляются интенсивные энергетические турбулентности, а температура электронов растет до миллиона градусов. В таких условиях действительно появлялось излучение.