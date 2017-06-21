Стивен Хокинг в последней статье раскрыл тайну о параллельных вселенных

Стивен Хокинг в статье "A Smooth Exit from Eternal Inflation", которая стала последней за его жизнь, раскрыл тайну о параллельных вселенных и предсказал, каким образом человечество придет к своему концу.

Информационное агентство Sunday Times публикует информацию о последней статье, над которой трудился знаменитый популяризатор науки Стивен Хокинг совместно со своим другом и коллегой Томасом Хертогом. Как отмечается, труд был посвящен теме о параллельных вселенных. В настоящее время существует множество фильмов и книг, которые также пытаются продвигать теорию их существования, однако неоспоримых доказательств этому найти никому так и не удалось. Между тем в своей статье Хертог пишет о стремлении товарища сделать свою теорию проверяемой научной основой, настолько он верил в то, что параллельные миры реальны.

Раскрывая тайну о параллельных вселенных, Стивен Хокинг писал, что их можно обнаружить и предложил способ, с помощью которого это можно сделать. Согласно его расчетам и умозаключениям, другие миры оставляют характерный отпечаток на фоне излучения, которым пронизана видимая вселенная. Увидеть его и измерить можно с помощью специального детектора на космическом корабле.