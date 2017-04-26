"Научный прорыв": Ученые смогли разработать противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые в ходе длительной работы смогли разработать противозачаточные таблетки для мужчин. В настоящий момент препарат проходит клинические испытания, однако исследователи уже говорят об их эффективности.

Ученые со всего мира давно пытаются разработать лекарство для мужчин, которое позволит избежать нежелательной беременности. Долгие годы американские ученые работали над созданием противозачаточных для мужчин и, наконец-то, им удалось их разработать. Данное лекарство было разработано на основе двух мужских гормонов, то есть тестостерона и прогестерона.

Вещество в противозачаточных таблетках для мужчин не дает сперматозоидам созревать и оплодотворять яйцеклетку. Исследователи отмечают, что данный препарат не оказывает никакого влияния на эрекцию и общее состояние мужского организма.

В настоящий момент в лаборатории ведутся клинические исследования для того, чтобы доказать эффективность препарата, однако специалистам удалось выявить один побочный эффект - ожирение.