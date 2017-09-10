"Выспался": высочайший гейзер Йеллоустоуна проснулся и насторожил ученых

В США после недолгой спячки проснулся Steamboat - высочайший гейзер планеты. Ученые настороженны повышенной активностью рядом с супервулканом Йеллоустоун.

Steamboat Geyser спал с 2014 года. Он получил прозвище "Пароход" за характерные звуки во время выброса. Извержение заявило о себе мощным землетрясением. Посетители и сотрудники Национального парка Йеллоустоун сразу же бросились к объекту, чтобы наблюдать потрясающий столб горячей воды, ударивший в небо. Эксперты встревожены, ведь ранее гейзер извергался примерно раз в полвека.

Специалисты предполагают, что пробуждение Steamboat Geyser в сочетании с длительным сейсмическим роем неподалеку от знаменитого супервулкана может свидетельствовать о приближении потоков магмы. Ранее сейсмологи пришли к выводу, что характер подземных импульсов в Йеллоустоуне является искусственным. По их мнению, оборудование уловило деятельность бурильных установок, работающих глубоко в недрах земли.