В России вскоре изобретут вакцину против наркомании

Специалисты из России вскоре изобретут вакцину против наркомании. Первые ее испытания показали, что она имеет свойство блокировать действие наркотических веществ, вызывая образование определенных антител. Данные передают отечественные СМИ.

Стало известно о разработке уникального медицинского препарата, которой занимаются ученые, трудящиеся при научном центре наркологии в Москве. По словам их представителя Татьяны Клименко, вскоре они представят вакцину против наркомании. Ее действие направлено на блокирование наркотических веществ посредством специальных антител. Если человек будет ею привит, в результате попадания в его организм опиатов, они будут блокированы и не смогут оказать характерное влияние.

В настоящее время ведется тестирование препарата на животных. Уникальность вакцины состоит в том, что в своем составе она не содержит наркотических веществ, и этим она разнится от тех, которые разрабатывают на Западе. Российские специалисты предлагают внедрять свой препарат в обязательное вакцинирование подростков, чтобы проводить профилактику наркомании.