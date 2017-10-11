"Виноваты полярники": сажа с других континентов не влияет на таяние Антарктиды

Американские ученые опровергли влияние сажи с других континентов на таяние ледников Антарктиды. Об этом они рассказали в статье для издания Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Климатологи обратили внимание на снижение уровня антарктических льдов под вредоносным воздействием сажи. Намерзание этого вещества во льдах снижает их способность к отражению солнечных лучей - альбедо. Пропитанный сажей лёд поглощает больше тепла и начинает таять.

Предполагалось, что обильное количество сажи попадает в Антарктиду с других частей планеты вместе с сильными ветрами. Группа экспертов из США во время исследования пришла к выводу, что импортное загрязнение ледового материка незначительно и не может являться причиной снижения ледового покрытия. Сажи со стороны прилетает слишком мало для существенного воздействия на процесс.

Теперь причину видят в поселениях полярников, которые выбрасывают в окружающую среду много продуктов своей системы отопления. Именно этот источник сажи является самым опасным для Антарктиды.