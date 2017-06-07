Ученые из Канады рассказали о пользе здорового ожирения‍, при котором лишний вес не осложняет функционирование сердечно-сосудистой системы. По их словам, когда человек начинает набирать вес, в его организме активизируется белок нейропилин-1, отвечающий за баланс жира в организме.

Ученые из университета, расположенного в Монреале (провинция Квебек, Канада), исследовали процессы, которые происходят в организме человека при наборе лишнего веса и выяснили, что это способствует активизации белка нейропилина-1. Именно его действие направлено на то, чтобы вызывать так называемое здоровое ожирение, при котором лишний вес не осложняет функционирование сердечно-сосудистой системы. Подробности об этом передает агентство Science Immunology.

Когда в организме человека начинает накапливаться жир, адипоциты могут использовать его в качестве дополнительной энергии и уничтожать, а могут накапливать. Во втором случае, если его становится слишком много, это приводит к повреждению сосудов. В то же время, если в ход идет белок нейропилин-1, это предотвращает негативный эффект и не провоцирует развитие характерных для ожирения болезней.