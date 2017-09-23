В Неваде около "Зоны-51" рассмотрели внеземной объект причудливой формы

Специалистам благодаря Google Maps удалось разглядеть в Неваде около "Зоны-51" странный объект, который обладает причудливой формой. Они разместили полученные кадры в социальных сетях и выдвинули предположение, что данный объект может являться внеземной технологией.

Как рассказали исследователи, земные конструкции тоже вполне могут обладать подобной формой, однако данный объект обнаружили в 800 километрах от секретной базы "Зона-51" и, вероятно, он не имеет к ней никакого отношения. Скептики заявили о том, что военнослужащие не станут раскрывать свои разработки или же части НЛО, потому обнаруженный объект может быт простым водохранилищем.

Все же пользователи соцсетей не разделяют мнения скептиков и отмечают, что данное сооружение выглядит довольно сложным для обычного объекта, к тому же, ранее его не было видно на картах. Они предполагают, что находка причудливой формы все же может быть объектом внеземных цивилизаций.