Британские уфологи нашли жуткие послания от пришельцев

Уфологи из Великобритании при помощи полезного сервиса Google Maps смогли найти жуткие послания на огромной территории. По предварительным данным, загадочные знаки могли оставить пришельцы.

Стало известно, что недавно специалистам по паранормальным явлениям удалось обнаружить в парке Сноудония в Великобритании гигантские узоры на ландшафте. Опытный уфолог Кристиан Олдер в своём микроблоге сообщил, что совершенно уверен - данные следы были оставлены пришельцами.

Охотник за НЛО много лет посвятил изучению пришельцев и сейчас утверждает, что данные узора в таких масштабах могли оставить только развитые гуманоиды с других миров. Однако что именно означает космическое послание расшифровать пока не удалось.