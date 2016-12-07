Ученые: В сексе мужчины никогда не будут лучше женщин

Британские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, почему мужчины в сексе никогда не будут лучше женщин. В опросе специалистов принимали участие более 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.

В ходе проведенного опроса ученые задавали респондентам одни и те же вопросы, чтобы выяснить, кто лучше проявляет себя в сексе, мужчины или женщины, а также то, как часто пары получают оргазм с партнерами. Исследователям удалось выяснить, что ни одна женщина не испытывала яркий оргазм с мужчиной, так как в этом плане представителям сильного пола хватает достаточно мало времени для удовлетворения. В то же время женщинам для яркого оргазма требуется больше времени, нежели мужчинам, потому не каждая из опрошенных участниц знает, что же такое "наивысший пик наслаждения".

Также ученые определили удивительную тенденцию. Как оказалось, самый яркий оргазм женщина может получить только в объятиях другой представительницы прекрасного пола. Это связано с особенностями женского организма, из-за которого не каждый мужчина способе нащупать ту самую точку, которая позволяет его половинке испытывать оргазмы.