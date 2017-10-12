Учёные: Из-за эфирных масел у мальчиков растёт грудь

По данным исследований экспертов из Университета Северной Каролины и Национального института наук о здоровье окружающие среды, если мальчики-подростки используют эфирные масла, у них начинает расти грудь. Однако важно учесть одну деталь, как сообщает VladTime.

Специалистов заинтересовало, как развивается мужская гинекомастия, то есть, когда увеличиваются молочные железы. В настоящее время точная причина не установлена, однако американские учёные сделали предположение, назвав химические элементы, которые могут пробуждать заболевание. Все они есть в составе эфирных масел чайного дерева и лаванды.

Тестировали это, изучая раковые клетки человека. Эфирное масло можно найти в любом средстве гигиены, потому снизить развитие гинекомастии у мальчиков достаточно сложно. Дело в том, что элементы в таких средства блокируют мужской гормон, но активно способствуют тому, что вырабатывается женский.