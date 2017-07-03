Ученые заявили, что попытки найти жизнь на Proxima b провалились

Ученые рассказали о том, что все попытки найти жизнь на суперземле Proxima b провалились. Они назвали несколько существующих факторов, которые говорят о невозможности существования жизни на планете.

Как известно специалистам, Proxima b находится на расстоянии четырех световых лет от Земли и имеет размеры, практически как у земного шара. Ранее ученые полагали, что на данной планете можно найти воду в жидком виде, однако в результате дальнейших исследований выяснилось, что Proxima b гораздо холоднее, чем считалось, потому существование на ней разумной жизни просто невозможно.

Еще один веский повод в невозможность поиска жизни на этой планете дала мощная звездная вспышка, которая была зафиксирована специалистами в 2017 году. Она основательно "прожарила" поверхность Proxima b, что дало основание ученые полагать, что жизни на планете нет и быть не может.