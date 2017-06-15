Ученые назвали самые вредные утренние привычки

Ученые составили список вредных привычек, которые многие люди совершают сразу же, как только откроют глаза. Специалисты рассказали, что не следует делать с самого утра, чтобы не навредить собственному здоровью.

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось моментально вскакивать с постели, заслышав громкий звон будильника. Эксперты полагают, что такая привычка может привести к существенным ухудшениям здоровья, вплоть до повреждения позвоночника. Ученые сообщили, что отходить от длительного ночного отдыха следует постепенно, можно открыть глаза и несколько минут полежать в постели, потому будильник рекомендуется ставить хотя бы за 10 минут до того времени, когда человеку следует подняться.

Еще одной вредной привычкой по утрам считается использование гаджетов сразу же, как только человек открыл глаза. Исследователи рекомендуют спокойно полежать и подумать о чем-то хорошем, тем самым сформировать настроение на весь день. С самого утра также рекомендуется избегать мыслей о проблемах, ведь это может не только испортить настроение, но и привести к ухудшению самочувствия.

Пить кофе с утра также не рекомендуется, так как злоупотребление данным напитком по утрам может привести к гастриту. Ученые порекомендовали не использовать во время утреннего умывания использовать горячую воду, лучше ограничиться умеренным или контрастным душем, что подарит заряд бодрости на целый день.