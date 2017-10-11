В Японии сняли на видео НЛО, наблюдавшее за людьми

На территории японского города Намазу местные жители стали свидетелями загадочного объекта, который завис в дневном небе. По словам японцев, они уверены, что видели настоящий НЛО.

Очевидцы из Японии увидели в небе странный летающий объект, который находился в неподвижном состоянии. По словам людей, объект буквально завис в небе и наблюдал за массами людей.

Однако после того, как очевидцы достали смартфоны и начали снимать НЛО на видео, корабль инопланетян загадочно испарился. Видеоролик появился на видеохостинге YouТube на канале об инопланетных явлениях UFO Institute.