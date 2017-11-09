В США лекарства для беременных протестируют на искусственных сердцах

Ученые из США намерены провести исследования на модели искусственного сердца ребенка, развивающегося в утробе матери. Таким методом исследователи выяснят, как лекарства для беременных влияют на плод.

Как сообщается, ученым удалось вырастить искусственное объемное сердце, функции которого походят на сердце эмбриона. По параметрам искусственное сердце очень похоже на настоящее, это обуславливается тем, что сердце развивается из дифференцирующихся клеток. Подробности и характеристики такого сердца были опубликованы в издании Nature Protocols.

Для исследования влияния лекарств на плод сердца животных не подходят. Лекарственные препараты по-разному действуют на ткани животного и человека, что осложняет цель ученых выяснить влияние данных средств на сердце развивающегося ребенка.

Перед учеными была поставлена цель, найти способ проверить влияние таблеток для беременных. Для этого они создали искусственное сердце и уже сообщают, что дальнейшие исследования смогут раскрыть влияние таблеток и на другие органы. После удачного создания искусственного сердца ученые решили, что в дальнейшем возможен значительный скачок в улучшении подбора и тестирования лекарств.