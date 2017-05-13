Ученые создали из графена безопасную краску для волос

Ученые из США нашли способ, который поможет женщинам, красящим волосы в темный цвет, сохранять здоровую шевелюру. Для этого ученые разработали из графена безопасную краску для волос, при помощи которых можно получить черный цвет прически и обеспечить волосы защитой от статических разрядов.

Черная краска для волос считается одной из самых вредных, так как пигмент красящих веществ сильно «въедается» в волосы и портит их структуру. Многие женщины воздерживаются от того, чтобы стать брюнеткой из-за опасных последствий и вреда волосам.

Теперь же, фанатки черного цвета волос смогут без вреда краситься новой краской, разработанной американскими учеными. Исследователи создали краску для волос на основе графена. Такое средство окрашивает волосы в насыщенный черный цвет и не несет негативных последствий.

Сообщается, что графен считается дорогостоящим материалом, но для создания краски может подойти и бракованный материал из углерода. В дополнение к безопасности и стойкости цвета, краска обеспечивает еще и то, что волосы с графеновой краской будут защищены от статических разрядов.