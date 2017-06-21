NASA: в 2135 году огромный астероид уничтожит Землю

Ученые NASA сообщили, что в 2135 году на Землю может упасть огромный астероид Бенну, который направляется к планете на скорости 101 288 километров в час. Для спасения жизни землян специалисты начали создавать гигантский космический аппарат, который сможет сбить опасный объект.

Как сообщается, Земля находится в опасности. К планете приближается большой 500-метровый астероид, его назвали Бенну. Космический объект несется к планете на большой скорости, уже в 2135 году он может столкнуться с Землей.

Ученые NASA уже начали рассматривать ряд вариантов, которые могут защитить Землю от столкновения. Предполагается, что специалисты смогут создать сверхтяжелый космический аппарат HAMMER, который будет запущен в космос и собьет с пути опасный объект.

В задумках ученых рассматривается, что для запуска аппарата потребуется ядерный заряд. Однако, последствия такого заряда предположить сложно. Сейчас специалисты рассматривают все возможные варианты и стараются предугадать, как можно избежать столкновения астероида с Землей.