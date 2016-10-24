Ученые: все люди гомосексуальны

Группа американских ученых из Корнелслкого университета доказала, что все люди гомосексуальны. К такому выводу они пришли после эксперимента, в ходе которого участники опыта, мужчины и женщины, смотрели порнофильмы и возбуждались от оголенного тела представителей своего пола.

Как сообщается, ученые провели исследования, в ходе которых были задействованы мужчины и женщины. Участникам эксперимента показывали порнофильмы и следили за их реакцией.

Как известно, расширение зрачков свидетельствует о том, что человек возбужден и заинтересован. Оказалось, что у всех людей, смотрящих порно с представителями их же пола, расширялись зрачки. Иными словами, мужчины возбуждались от голых мужчин, а женщины – от голых женщин.

По словам ученых, данный факт свидетельствует о том, что все люди по своей природе гомосексуальны, то есть склонны к сексуальным отношениям с представителями своего пола. Психологи отметили, что этот факт не должен удивлять современного человека, так как со временем понятие гомосексуальности стало восприниматься по-другому. Сейчас наблюдается толерантность к однополым отношениям и многие не видят в таких контактах чего-то плохого.