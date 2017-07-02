В Китае успешно запустили спутник дистанционного зондирования Земли

17 марта в Китае был успешно запущен и выведен на орбиту спутник, который будет дистанционно зондировать Землю. О запуске спутника сообщило агентство «Синьхуа».

Как сообщается, пуск состоялся в 17: 15 по времени Китая, по московскому времени пуск был осуществлен в 10:15. Запуск спутника проводился с космодрома Цзюцюань, который расположен в северно-западной провинции Ганьсу.

Также имеется информация о том, что пуск был осуществлен с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн – 2D». Сейчас объект уже успешно вышел на необходимую орбиту. Агентство сообщает, что данный спутник будет применяться для «исследования наземных ресурсов». Дистанционное зондирование Земли предоставит новые данные о планете.

Также сообщается, что для ракеты-носителя серии «Чанчжэн» данный пуск стал 268-м. в переводе на русский язык название ракет переводится как «Великий поход».