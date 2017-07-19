Ученые: младенцы могут логически рассуждать и строить гипотезы

Ученый из Университета Марса Хилла рассказал, что младенцы имеют логическое мышление и применяют его для созданий гипотез по неопределенным будущим событиям. Так, младенцы обладают способностью рассуждать и пользуются ею для «разгадывания» мира вокруг них.

Как сообщается, международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что 12-месячные дети могут рассуждать. В ходе исследований было установлено, что младенцы могут логически мыслить и выстраивать собственные гипотезы.

Для эксперимента ученые взяли примером одно из основных логических правил, где присутствует дизъюнкция (А или Б) и дизъюнктивный силлогизм (не поэтому Б). младенцам показывали предметы, которые те знали и не знали.

Оказалось, что дети активнее задерживали свое внимание на предметах, результат которых был им не знаком. Более того, в этот момент у детей расширялись зрачки, что говорит о высоком уровне познавательной активности. В итоге, подытожили ученые, в каждом ребенке заложена основа логического рассуждения. То, что многим нравится в персонаже Шерлока Холмса, присутствует в каждом младенце. Логическое рассуждение – врожденное и универсальное.