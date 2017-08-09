Ученые установили, какие процессы происходят в мозге во время сна

Ученым удалось установить, какие процессы происходят в мозге во время сна, в исследованиях приняли участие специалисты из Кембриджского университета и Имперского колледжа. Как оказалось, во время сна в мозге укрепляются нейронные связи, содержащие актуальную информацию.

Как сообщается, во время сна происходит процесс укрепления связи между нейронами, в которых содержится актуальная информация, а те нейроны, которые хранят малозначимые факты и не важные данные, теряют крепкую связь. В итоге, нейроны с воспоминаниями становятся ослабленными и «теряют» информацию.

Для эксперимента по установлению процессов, происходящих в мозге во время сна, ученые проводили стимуляцию нейронных связей мышей, находящихся в фазе, подобной состоянию медленного сна у человека. Несмотря на то, что мозг имеет экстраординарный объем памяти, поддержка нейронных связей и их активности отнимает у организма много энергии. Если мозг не будет сохранять всю полученную информацию, то он все равно сожжет 20% от потребляемых калорий.

Ученые установили, что процесс распределения поддержки и укрепления связей нейронов помогает в предотвращении перевозбуждения нервной системы. Также, такой процесс позволяет дольше сохранять в памяти важную информацию и не терять нужных сведений.