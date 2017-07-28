Ученые назвали планеты, на которых может появиться жизнь

Ученые часто задаются вопросом о том, имеется ли жизнь вне Земли. Они ищут ответы на планетах со схожими условиями.

Человечеству действительно повезло с расположением Земли в Солнечной системе. Климатические условия планеты прекрасно подходят для проживания на ней. Но ученые уверяют, что существует множество и других космических объектов, которые могли стать колыбелью жизни.

Внимание специалистов привлекает возможная для обитания зона Златовласки. В данном регионе космоса наблюдается множество планет и лун, которые находятся в идеальном удалении от своих звезд. Температура на космических объектах подходит для образования на их поверхности первого признака жизни – воды. Также специалисты отмечают, что в пригодную для жизни зону входит и Марс, на котором они рассчитывают найти жизнь в будущем.

Благодаря проекту MEarth астрономам удалось найти ряд похожих на Землю планет, таких, как 1140b, GJ1132b и GJ1214b. Охотники за внеземной жизнью считают, что не менее пригодной для жизни может оказаться звездная система TRAPPIST-1, входящая в созвездие Водолея. Две из планет расположенных там имеют ландшафт, схожий с Землей, что увеличивает шансы на возникновение жизни.

Специалисты обратили пристальное внимание на спутник Сатурна – Энцелад. В условиях, которые наблюдаются на космическом объекте, ученым удалось вырастить микроорганизм, который способен размножаться на ледяной луне Сатурна.