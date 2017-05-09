В Африке ученые нашли древнейшие следы ДНК Homo sapiens

В Африке группа ученых в ходе исследований нашла древнейшие следы ДНК Homo sapiens – «человека разумного». Находка, которой может быть порядка 15 000 лет, была найдена в пещере «Грот голубей», что на северо-востоке Марокко.

Как стало известно, обнаруженным следам ДНК может быть порядка 15 000 лет. Данные следы нашли археологи и генетики, которые совместно работали во время исследований в африканской пещере, расположенный в северо-восточной стороне Марокко, рядом с деревней Тафоралт.

Сообщается, что о найденных уникальных следах стало известно 15 марта. Было установлено, что следы ДНК помогут ученым более детально изучить вид Homo sapiens. Таким образом, исследователи смогут разобраться в природе «человека разумного». В исследовании пещеры принимали участие британские, африканские и немецкие ученые.

Ученые и ранее находили следы древнего человека, но нынешнее открытие стало значимым, так как найденным ДНК может быть порядка 15 000 лет. Не так давно в Марокко были найдены останки «человека разумного», которым, по мнению ученых, не менее 300 000 лет. Данный факт закрепил мнение о том, что современные люди появились гораздо раньше, чем предполагалось.