Эксперты: групповые переписки снижают работоспособность

Интернет-зависимость является одной из проблем, которая все значительней влияет на человечество. Эксперты отмечают, что из-за этого снижается физическое и психическое здоровье, а также отрицательно сказывается на коммуникативных навыках.

Особое внимание эксперты уделили функции, позволяющей отправлять сообщение всем пользователям. Рассылки такого типа упрощают работу в компаниях, но в этом есть и минусы. Одним из них является то, что если на протяжении некоторого времени сообщения будут адресованы ряду определенных лиц, то остальные, на кого не будет обращено внимание, постараются привлечь его к себе. Это может привести к появлению информации, не касающейся рабочих моментов. Специалисты отметили, из-за длительного пребывания в подобных беседах люди начинают заниматься посторонней деятельностью.

Довольно практичный выход из ситуации удалось найти в таких компаниях как Volkswagen и Deutsche Telekom. Согласно рабочему регламенту которых, работники фирм могут пользоваться групповыми чатами с 7 утра до 7 вечера. После этого сотрудникам запрещается использование корпоративной переписки. Это позволяет привести моральное состояние человека в норму.