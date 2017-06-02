Ученые нашли на Марсе героя "Звездных войн"

Исследователи поверхности Марса наткнулись на необычайную находку. Странный объект на поверхности красной планеты удивительным образом похож на лицо Джаббы Хатта.

Астрономы обнаружили посередине пустыни часть ландшафта, напоминающую своими чертами персонажа космической оперы «Звездные войны». Они выдвигают теорию о том, что космический гангстер может являться вполне не вымышленным персонажем, а действительным представителем внеземной формы жизни. Они проанализировали кинематографическую вселенную, отметив, что Нал Хатта, родная планета пришельца, внешне очень схожа с Марсом. Возможно, образ для персонажа «Звездных войн» мог быть заимствован с реального пришельца.

Джабба Хатт стал одним из любимых персонажей среди поклонников киносаги после своего первого появления в 1977 году. Американские астронавты уточняют, что, возможно, пришелец по-прежнему проживает на красной планете. Пользователи Сети считают, что представленные снимки просто смонтированы, а сама ситуация – преувеличена.