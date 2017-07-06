Учёные: Жизнь на Титане станет спасением для человечества

Специалисты из американского аэрокосмического агентства NASA сделали модель метановых дождей и этановых наводнений, что являются частью погодных условий Титана, спутника Сатурна. Проанализировав это, они заявили, что данное небесное тело станет спасением для человечества, как сообщает VistaNews.

Эксперименты провели в Калифорнийской лаборатории. Ранее предполагалось, что этановые наводнения и метановые осадки вредны здоровью человека, однако эксперты из NASA заявили, что всё наоборот. Оказалочь, что при сочетании всего этого происходит образование солевидных желез, далее переходящих в кристаллическую форму.

Последняя примерно такая, как у алмазов на Земле. По данным учёных, метановые пары, а также этановые наводнения могут помочь защититься от бактерий. Соответственно, климатические условия Титана полезны для здоровья с этой точки зрения. Однако это не значит, что человечеству стоит задуматься о переселении на спутник Сатурна в будущем. Эксперты отмечают, что в далёком прошлом здесь могли быть условия, подобные земным, но сейчас в числе минусов очень низкая температура поверхности – минус 170 градусов по Цельсию.