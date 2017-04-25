"Продвинутые технологии": жители палеолита использовали несвойственные для эпохи инструменты

Население Восточной Африки в раннем палеолите пользовались слишком сложными для своей эпохи инструментами и технологиями. Об этом исследовании сообщает ресурс Phys.org.

На несоответствие артефактов возрасту обратили внимание эксперты Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте. Бытовые предметы древних людей раскопали в регионе Олоргесайли, расположенном на юге Кении. Их датировали примерно 320 тысячами до нашей эры. Возраст первых человеческих изделий, найденных в этой области составляет порядка 1,2 миллионов лет назад.

Долгое время Homo heidelbergensis и Homo erectus создавали простые каменные инструменты, такие как рубила, ножи, топоры или кирки. Однако 305-320 тысяч лет назад они изобрели бытовые предметы более сложной конструкции и узкого применения. Некоторые из них состояли из обсидиана, который добывался в 24-88 километрах от места поселения. Такое расстояние свидетельствует о существовании примитивной торговли или обмена. Кроме того, наши предки в тот период использовали марганец и охру в качестве красителей.

Антропологи определили, что возраст артефактов примерно совпадает с климатическими катаклизмами, которые бушевали в Восточной Африке. Они предполагают, что нестабильность условий заставили местное население приспосабливаться к изменениям и развиваться более эффективно, по сравнению с жителями других частей планеты.