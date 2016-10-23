Ученые: повышение радиации угрожает жизни путешественников на Марс

Ученые из США обнаружили новую угрозу космических путешествий на Марс. Ресурс Phys.org пишет, что дело в растущем уровне радиации.

Сотрудники Университета Нью-Гэмпшира утверждают, что землянам становится всё опаснее перемещаться в пределах Солнечной системы. Об этом свидетельствует информация, собранная устройством CRaTER, размещенного на станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Этот прибор собирает данные для дальнейшего анализа опасности космического излучения и радиации от Солнца.

Результаты исследования показывают, что объекты из далекого космоса всё сильнее облучают нашу систему из-за необычайно затянувшегося снижения солнечной активности. По расчетам, из-за этого астронавты, доставленные на Марс, пострадают от излучения на 30% сильнее. В то же время само Солнце производит вредные высокоэнергетические частицы.