"Нет- уколам!": в Великобритании ученые создают синтетическую вакцину в виде таблетки

Ученые из Великобритании пытаются заменить уколы синтетической вакциной в форме таблеток. Инновационную технологию они описали в статье для The Journal of Clinical Investigation.

При помощи прививок медики вводят в организм относительно безвредные клетки вирусов, которые провоцируют реакцию иммунитета и производство соответстующих антител. Однако сейчас такие препараты вводят исключительно через инъекции, потому как проглоченные медикаменты растворяются в желудочном соке.

Проблему намерены решить сотрудники Кардиффского университета во главе с профессором Эндрю Сивеллом. Они решили использовать искусственные пептиды. Их структура аналогична вирусам, однако построена не из естесственных L-аминокислот, а их отражения - D-аминокислот. Согласно расчетам, эти аминокислоты вызывают схожую реакцию иммунной системы, однако не разрушаются в желудочно-кишечном тракте. "Зеркальные" белки медленно обрабатываются почками и со временем выводятся.

Пока британцы успешно испытали свою технологию только с лабораторными клеточными культурами. Им предстоит ещё много работы, чтобы выпустить на рынок революционно новый метод вакцинирования.