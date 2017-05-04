Уфолог обнаружил по НЛО инопланетную базу под вулканом Колима

12 марта в Мексике над вулканом Колима пронесся необычайно яркий НЛО. Уфолог под ником Tenshi Mex считает, что инопланетяне основали там подземную базу.

Исследователь вот уже пять лет ищет и анализирует таинственные явления над вулканами. Всего он отыскал свидетельства 40 схожих случаев близ Колимы. После изучения ярко-огненного летающего объекта, зафиксированного веб-камерами, Tenshi Mex пришел к выводу, что именно там инопланетная раса организовала на Земле скрытый объект.

По словам уфолога, эта база является одной из самых больших на нашей планете. По его предположениям, постройки расположены примерно в 4-5 километрах от поверхности. Основываясь на свой опыт и частоту полетов предполагаемых аппаратов, Tenshi Mex не сомневается в своей теории.