Ученые создали технологию, показывающую мозг в красочной 3D-проекции‍

Ученые из Великобритании создали технологию, показывающую мозг в красочной 3D-проекции‍. Это очищающий раствор, с помощью которого можно рассматривать срезы мозга в окрашенном виде, а также в трехмерном пространстве.

За последние годы ученым удалось понять, какие факторы влияют на возникновение и распространение многих болезней. Также удалось изобрести множество новых лекарственных препаратов. Тем не менее, в исследованиях некоторых недугов, например как болезнь Альцгеймера, так и не удалось достичь особых результатов. Одна из главных проблем, с которой в этой области сталкиваются ученые, это то, что не было подходящей технологии для очистки ультратонких срезов мозга для осмотра. Обычно их разрабатывают для подопытных мышей, и они не всегда подходят для людского органа.

Наконец несколько студентов из Великобритании, которые трудятся при Имперском колледже Лондона, смогли создать раствор, с помощью которого можно рассматривать срезы мозга человека. Особенность этой технологии в том, что она делает срез прозрачным и дает заглянуть дальше. Чтобы рассмотреть вещества лучше, срез можно окрашивать. Также благодаря такому подходу в исследованиях мозг можно увидеть в красочной 3D-проекции‍.