Ученые: мозг трансгендеров отличается структурой

Ученые из Бразилии выяснили, что мозг трансгендеров имеет несвойственную другим людям структурой. Обнаруженный феномен они описали в журнале Scientific Reports.

Сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу посредством магнитно-резонансной томографии изучили мозговые особенности трансгендеров. В эксперименте приняли участие 80 человек возрастом 18-49 лет. Среди участников были 20 трансгендерных женщин, родившихся мужчинами и не использовавших гормональную терапию. Такое же количество выборки составили аналогичные трансгендеры, употреблявших гормональные препараты год или более. Для сравнения взяли также 20 обычных мужчин и 20 женщин.

Оказалось, что мозг трансгендера имеет необычный объём островной доли. Она немного больше мужской и меньше женской. По мнению исследователей, именно эта зона определяет физиологические потребности трансгендеров. Островная доля играет роль в формировании эмоций и восприятии человеком собственного тела. Предположительно, такие отклонения в мозгу возникают ещё во время развития плода. Учитывая полученные данные, авторы статьи больше не могут считать трансгендерность явлением исключительно социокультурным.