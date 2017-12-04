Эксперты: подростки чаще берут на себя вину за несовершенные поступки
Специалисты из Эксетерского университета утверждают, что подростки берут на себя вину за несовершенные поступки чаще, чем это делают взрослые. По их мнению, причина кроется в неспособности принимать зрелые и взвешенные решения.
Ведущий автор исследований Ребекка Хелм рассказала, что подростки являются слишком молодыми для голосования на выборах, распития спиртных напитков, аренды жилья и ряда других вещей. Основываясь на этом, она полагает, что необходимы изменения в допустимом возрасте для признания вины в преступлениях.
Данные утверждения сделаны на основе опроса людей различного возраста. Специалисты рассмотрели ответы в трех возрастных категориях: 9-17 лет, 18-20 лет и взрослых. Первая категория состояла из 149 учащихся школ, вторая из 200 учеников высших учебных заведений. Взрослые были опрошены в количестве 187 человек. Вопросы состояли из рассуждений о том, насколько вероятно вынесение отрицательного решения в суде, а также пользы от чистосердечного признания и последствиях того, если оно не будет сделано. Оказалось, что подростки с большей вероятностью брали вину на себя. Специалисты отметили, что это требует изменений в мировой системе правосудия.