Ученые раскрыли антибактериальное вещество в молоке утконоса

Ученые раскрыли структуру особого вещества, которое наделяет антибактериальным эффектом молоко утконосов и ехидн. Своё открытие они описали в статье для журнала Structural Biology Communications.

Оказалось, что бактерии устраняет особый белок, получивший наименование MLP. Структура его цепочки уникальна и существенно отличается от других белковых соединений. Более того, MLP можно найти исключительно в молоке эндемиков утконоса или ехидны. Благодаря ему малыши на первых порах защищены от многих зловредных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк. Вещество дополняет другие защитные белки, которые синтезируют все млекопитающих.

Биологи из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии провели рентгеноструктурный анализ и зафиксировали строение MLP. Перед этим им пришлось определить систему экспресии белка в животных клетках и выделить его. MLP является мономером и состоит из 12 альфа-спиралей, дополненных бета-слоями. Укладка вещества оказалась новой для исследователей. А тесты на антимикробную активность доказали его работоспособность.

Предполагается, что особенности строения MLP вскоре помогут медикам поразить клетки стафилококков, которые пока не подвержены большинству антибиотиков. Обнаружив уязвимость, они смогут создать новые препараты, способные подавить резистентные бактерии.