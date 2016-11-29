Ученые: вода в бутылках загрязненяется микропластиком

Ученые выяснили, что разлитая в бутылки вода сильно загрязняется микропластиком и вредит здоровью. Об этом стало известно изданию The Guardian.

Эксперты провели анализ жидкостей из 259 пластиковых бутылок, приобретенных в торговых точках США, Бразилии, Китая, Индонезии, Мексики, Индии, Кении, Таиланде и Ливане. Оказалось, что в 90% тары содержится множество пластмассовых частиц. В большинстве случаев вода содержала полипропилен, который используется для создания бутылочных крышечек. Помимо этого, нередко встречались термопластик и нейлон.

Из всех образцов только 17 остались без особых нареканий из-за отсутствия химикатов. Из-за столь шокирующей статистики представители Всемирной организации здравоохранения призывают мировую общественность пересмотреть потенциальные угрозы от воды из пластиковой тары.