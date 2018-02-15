"Идеальная защита": британские биологи покрыли живые клетки искусственными

Биологи из Великобритании создали защиту для живых клеток, покрыв их искусственными. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Профессор Оскар Сис вместе с коллегами пришел к выводу, что стоит поместить биологическую клетку внутрь рукотворной. Таким образом получится своеобразная оболочка, защищающая от внешних угроз. В ходе работы ученые создали систему из сети микроканалов и капилляров, которая производила микроскопические порции гидрофобного масла с клетками внутри. Вещество наполнялось кишечной палочкой, изолированными лимфоцитами, человеческой карциномой, а также независимыми ферментами. Такие капли покрывались сверху слоем липидов для большей стабильности.

В искусственном пузырьке живые клетки демонстрировали тестовую реакцию. Взаимодействие глюкозы и глюкозооксидазы приводило к окислению и выделению пероксида водорода. Последний контактировал с пероксидазой хрена, из-за чего возникало флуоресцирующее свечение. В токсичном растворе с высокой концентрацией меди флуоресценция свидетельствовала о продолжении жизнедеятельности микроорганизмов.

Эксперимент доказал, что искусственное покрытие способно эффективно обезопасить клетки от опасной окружающей среды. Оскар Сис утверждает, что метод можно применять во многих областях. К примеру, так медикамент будет защищен от иммунитета и сможет производить лекарство в поврежденном участке организма. В настоящее время создатели намерены усилить контроль над искусственной структурой благодаря улучшению клеточной мембраны.