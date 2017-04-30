"Как ядерный взрыв!": физики из России уничтожили лазером модели астероидов

В России группа физиков взорвали лазером созданную ими маленькую модель астероида. Пресс-служба Московского физико-технического института описала процесс в статье для ресурса EurekAlert!

Ученые пишут, что в случае астероидной угрозы для Земли, планету можно спасти лишь двумя способами - сместить траекторию опасного тела или же взорвать его до небольших осколков. Последний метод они и воссоздали во время эксперимента.

Сотрудники "Росатома" в сотрудничестве с тремя исследователями из МФТИ смоделировали атаку астероида при помощи ядерного заряда. Эффект взрывной волны заменил кратковременный импульс лазера. Внутри маленькой модели он вызывает реакцию, как после ядерного взрыва. Согласно расчетам, давление и тепло распределяются аналогичным образом.

Астероид сделали по собственной технологии. Физики учли характеристики каменистых метеоритов и воссоздали их плотность, структуру, химический состав и жесткость для изготовления реплики. Затем полученный предмет помещался в вакуумную камеру и уничтожался лазерными установками: "Луч", "Сатурн" или "Искра-5". В итоге "астероиды" распадались на безопасные частицы от 0,5 до 30 наносекунд.