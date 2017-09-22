Геологи из США впервые записали звук вулканического грома

Геологи из США впервые в истории сделали аудиозапись грома, который сопровождает извержения вулканов. Об этом они объявили в статье для журнала Geophysical Reseach Letters.

Ранее ученые неоднократно наблюдали молнии в облаках пыли и пепла, которые выбрасывают действующие вулканы во время всплесков активности. Эти разряды возникают из небольших заряженных частиц, которые движутся внутри газовых скоплений. Это явление можно анализировать, чтобы экстренно оповестить местное население о смертельной опасности.

Как и для атмосферных, для вулканических вспышек характерен громкий звук, именуемый громом. Но до недавнего времени экспертам не счастливилось его зафиксировать, выделить из общего шума извержения и сохранить на носителе. Первыми добилась успеха группа сотрудников американского Вулканологического центра Геологической службы во главе с Меттью Хэйни. Весной и летом 2017-го они наблюдали за извержениями вулкана Богослов на Аляске. Ученые расположили звуковые и инфразвуковые микрофоны в 60 километрах от объекта. 8 марта и 10 июня возникли условия, способствующие пепельной грозе. В этот период оборудование и записало два грома. Позже наблюдатели связали их времени с молниями, зафиксированными всемирной базой данных WWLN. Первый звук напоминает специфические щелчки, а второй - раскатистый и привычный людям.

Специалисты достоверно определили связь между молнией и громом, учитывая расстояние до микрофонов и скорость звука. Они утверждают, что полученная информация поможет геологам в будущем более точно предсказывать силу и характер извержений вулканов по вспышкам и звуку молний.