"Жуки в помощь": Ученый сделали из целлюлозы материал в 30 раз белее бумаги

Благодаря азиатским жукам, ученые научились создавать из целлюлозы материал, который в 30 раз белее бумаги. Об этом они написали в журнале Advanced Materials.

Новую пленку с высоким отражением разработали совместными усилиями ученых из Великобритании из Финляндии. Эксперты обратили внимание на строение панциря пластинчатого жука Cyphochilus, который обитает в юго-восточных регионах Азии. Они выяснили, что необычайная белизна надкрыльев достигается благодаря волокнам склеротонина, расположенным очень близко друг к другу. Такая система эффективно и равномерно рассеивает фотоны с разной волновой длиной и обеспечивает чистый цвет хитина.

Использую обнаруженную структуру, британка Сильвия Виньолини вместе с коллегами разработали технологию создания пленок с похожими свойствами. В центрифуге они разделили целлюлозу на волокна с разной толщиной, а затем изготовили и протестировали три типа пленок. Первый сделали из тончайших волокон, во второй добавили волокна в несколько десятков нанометров, а в третьем использовали элементы толщиной до 500 нанометров. Именно последний тип продемонстрировал нужный результат. При толщине в 50 микрометров материал отражал до 90% всех видимых лучей света. Исследователи обнаружили, что пленки можно сделать намного тоньше без критической потери белизны. К примеру, 2,5 микрона все ещё обеспечивают поглощение 60% света. Новинку можно применять для изготовления отражающих покрытий или в качестве добавок в составе красящих веществ. Разработчики отмечают, что материал абсолютно не токсичен, в отличии от химических отражателей света, которые сейчас применяют в красках или креме от загара.