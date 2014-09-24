Ученые: «Курение повышает риск потери слуха»

Стало известно, что курение приводит не только к развитию рака и к болезням сердца. Японские ученые собрали статистику о курильщиках и установили, что потребление табака вызывает риск потери слуха.

Всем известно, что курить – вредно, однако, многие продолжают игнорировать данные от ученых и не могут оставить пагубную привычку в прошлом. Уже установлено, что потребление табака негативно влияет не сердце, репродуктивные функции и может вызывать рак легких. Теперь же, стало известно о еще одном последствии курения.

Ученые из Японии проанализировали данные о более чем 50 000 японцев, работающих в крупных корпорациях страны. Изначально, ученые планировали выяснить, как влияет работа в промышленной сфере на риск потери слуха.

Однако, исследование показало другие результаты, наводящие на вывод о том, что курение вызывает риск снижения или полной потери слуха. Как оказалось, курильщики в 1,6 раза чаще частично или полностью теряли слух по сравнению с людьми, не страдающими от этой пагубной привычки.

На риск потери слуха у курильщиков не влияет их социальное положение, тип работы или другие факторы риска. Ученые также установили, что риск потери слуха снижается до прежних норм после того, как человек бросил курить и воздерживается от сигарет в течении 5 лет.