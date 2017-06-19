Ученые нашли новое различие между крокодилами и аллигаторами

Ученые из Японии выявили еще одну особенность, которая отличает аллигаторов от крокодилов. Оказалось, что кости задних конечностей аллигаторов короче, чем у крокодилов.

Как стало известно, крокодилов и аллигаторов можно отличить друг-от-друга не только по зубам и форме морды. Ученые сравнили скелеты 120 крокодилов и аллигаторов. В исследовании также принимались и скелеты уже вымерших особей.

Ученые установили, что аллигаторы имеют более короткие кости задних конечностей, таза и позвонков. Такая особенность может объясняться тем, что крокодилы и аллигаторы имеют разную территориальную распространённость и живут в разных экологических зонах. Однако, это мнение еще не подтверждено и будет проверяться.

Новое открытие помогло ученым понять, почему же аллигаторы не умеют бегать, а крокодилы, внешне похожие на своих сородичей, пусть и в маленьком возрасте, но бегают. В дикой среде, без сравнения костей и прочих анализов, требующих длительного промежутка времени, крокодила от аллигатора можно отличить более простым методом. У аллигатора зубы торчат наружу, даже когда его пасть полностью закрыта. У крокодила же, зубы не торчат, а морда более длинная и заостренная.