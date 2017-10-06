"Застывший навеки": в США нашли новый способ "заморозить" мозг

В американской Кремниевой долине запустили проект Nectome, который подразумевает новый способ сохранить в веках мозг. Технология фактически убивает человека, но отлично "замораживает" все мозговые клетки.

Разработка многим напоминает криогенную заморозку и имеет целью на длительный срок сохранить орган. В будущем более развитые возможности науки помогут в точности воссоздать его и в теории - воскресить человека. Для этого Nectome создал особое химическое соединение, которое заставляет все структуры головного мозга застыть, будто твердое стекло. В такой форме нервные соединения идеально сохраняются на долгие годы.

Недостатком стартапа является необходимость смерти клиента. Фактически, Nectome предлагает своеобразную эвтаназию для смертельно больных пациентов, которые хотят купить себе надежду проснуться в далеком будущем. Стоимость такой услуги оценивается в 10 тысяч долларов. Пока Nectome нужно добиться юридического разрешения на процедуру, которая может считаться незаконной в большинстве штатов.