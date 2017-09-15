Ученые: Чем больше у женщины детей, тем меньше у нее зубов

Немецкие и голландские ученые в ходе проведенного анализа выяснили, что чем больше женщина рожает, тем чаще она теряет зубы. Это связано с гормоном, который вырабатывается в организме беременных женщин.

Для того, чтобы провести подобное исследование, специалисты проанализировали информацию о более 34 тысяч человек в возрасте до 67 лет из 14 различных стран. Среди них около 20 тысяч были женщины. Так, специалистам удалось выяснить, что сем больше у женщины детей, тем меньше у нее зубов. В среднем, с момента рождения ребенка женщина теряет около 10 зубов, а те, у кого трое и более детей - на 4 зуба больше, чем все остальные.

Исследователи связали такое положение дел с гормонами, которые вырабатываются в организме женщины во время беременности. Ученые отмечают, что данные гормоны мешают усвоению кальция и приводят к заболеваемости десен. Усугубляет ситуацию и то, что многие женщины во время беременности неравнодушны к сладкой или кислой пище, разрушающей зубы.

После родов ситуацию не спасает то, что многим женщинам просто недостаточно времени на то, чтобы готовить здоровую пищу, тщательно следить за полостью рта и посещать стоматолога.

Как рассказали специалисты, среди мужчин-отцов такой тенденции с заболеваниями зубов нет. Они отметили, что сколько у мужчины детей никак не влияет на количество его зубов.