Ученые смогли найти сходство между археоптериксами и курицами

Французские ученые в ходе проведенного анализа смогли найти сходство между археоптериксами и курицами. Оказалось, что животные умели летать, однако никогда не поднимались высоко в воздух.

Специалисты при помощи ускорителя частиц просветили хорошо сохранившиеся плечевые кости археоптерикса и заметили, что их стенки довольно тоньше, чем у динозавров, и чем-то похожи на кости птиц. Это дало основание исследователям полагать, что археоптериксы могли подняться в воздух на небольшое расстояние, если им угрожала опасность, однако слабые крылья не давали возможности животным долго находиться в небе или перелетать с ветки на ветку, как и курицам.

Данное открытие ученых говорит о том, что на Земле способность летать у некоторых животных появилась гораздо раньше, чем считалось ранее. Все же, пока что палеонтологов интересует вопрос, как археоптериксам удавалось летать, если строение их крыльев никак не совместило с манерой полета современных птиц.