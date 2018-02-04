Рыба длинноперый губан "смотрит" вокруг своей кожей

Ученые рассказали об особенностях кожного "зрения" длинноперого губана, который буквально "смотрит" на окружающую среду через клетки кожи. О необычной рыбе написали в журнале Journal of Comparative Physiology.

Некоторые водные животные способны менять свою окраску за счет изменений в хроматофорах - особых клетках с пигментными гранулами. Существует теория, что эти клетки могут не только видоизменяться, но и самостоятельно подстраиваться под изменения в световой обстановке благодаря как раз "кожному зрению".

Сотрудники американского университета Дьюка из Северной Каролины решили исследовать генетическую природы явления у позвоночных на примере рифовой рыбы - длинноперого губана. Этот вид водится у коралловых рифов. В прозрачной воде можно заметить, что они применяют окраску в трех вариациях, ориентируясь на фоновые объекты. Биологи провели полное секвенирование совокупности их РНК с целью выявить, какие гены и белки-опсины провоцируют цветовые изменения. Известно, что в сетчатке губана активны все пять существующих опсинов, которые обеспечивают зрение. Это свидетельствует о том, что губаны смотрят на мир цветным тетрахромным зрением. А вот в коже нашли лишь опсин SWS1, который реагирует на короткие волны спектра. Кроме того, в коже рыб выявлены гены, которые активируют аденилатциклазу. Этот фермент участвует в синтезе сигнальной молекулы АМФ.

По результатам исследования, губаны развили кожную фоторецепцию с механизмом, отличным от моллюсков и других беспозвоночных. Их восприятие кожей эволюционировало независимо от развития глаз. В общем, оба типа восприятия используют схожий арсенал рецепторов, чувствительных к ультрафиолету и коротковолновым лучам. В процессе развития эти части спектра стали доминирующими благодаря особенностям ареала обитания.