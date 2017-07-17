Подопытных животных смогут заменить на виртуальные программы

Ученые из Оксфорда создали программу-симулятор Virtual Assay, которая может помочь исследователям проводить опыты не на животных, а через виртуальную программу. Симулятор показывает эффективность и может существенно помочь развитию науки.

Как сообщают в научном издании Frontiers in Physiology, в Оксфорде ученые смогли найти альтернативу опытам на животных. Для этого была разработана программа Virtual Assay, которая демонстрирует компьютерную модель человеческих клеток сердца.

Исследователи провели уже порядка тысячи опытов, в ходе которых проверялось влияние 15 веществ и 62 препаратов на сердечные клетки. Программа-симулятор показала, как данные образцы влияют на сердце, полученные данные сравнили с результатами опытов на животных.

Оказалось, что программа смогла определить почти все препараты, опасные для сердца. Так, в 89% случаев симулятор верно определил, что лекарства влияют на аритмию. Особого внимания заслуживает то, что опыты на кроликах с аналогичными препаратами показали лишь 75% возможных последствий.

Программа имеет массу преимуществ, она намного практичнее и результативнее, чем опыты на животных. При помощи компьютерного симулятора возможным стало расширить список вариативных моделей и возврата процессов. В случае же с животными, вернуть процесс назад невозможно.